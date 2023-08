US Open - Andy Murray décroche le 200e succès de sa carrière en Grand Chelem

Murray devient le huitième joueur de l'ère Open (à partir de 1968) à franchir la barre des 200 victoires en Grand Chelem. Roger Federer détient le record avec 369 devant Novak Djokovic (355) et Rafael Nadal (314). Jimmy Connors (233), Andre Agassi (224), l'entraîneur de Murray Ivan Lendl (222) et Pete Sampras (203) ont également atteint ce cap. Avant l'ère Open, Roy Emerson avait aussi remporté plus de 200 matchs dans les tournois majeurs.

C'est à l'US Open que Murray a décroché son premier titre en Grand Chelem, en 2012. Il a ensuite remporté Wimbledon en 2013 et 2016.

Au deuxième tour, Murray rencontrera le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19), qui a renversé le Slovaque Alex Molcan (ATP 115) 6-7 (6/11), 6-7 (5/7), 6-1, 7-5, 7-6 (11/9) au bout d'un marathon de 4 heures et 38 minutes.