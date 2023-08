US Open - Wickmayer qui a battu Zvonareva: "Une fierté d'être au deuxième tour en tant que maman"

"Je suis super contente d'avoir pu jouer et d'avoir gagné !", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "J'étais un peu stressé au début, car je me trouvais face à certaines inconnues, mais je suis parvenue à me relâcher après quelques jeux. Je n'ai pas pu jouer à 100%, surtout au service, j'ai dû gérer, mais j'ai eu beaucoup moins de douleurs que lors des derniers jours. Et ce qui a fait la différence, c'est clairement l'agressivité. À partir du moment où j'ai réussi à jouer les deux pieds dans le terrain, à monter au filet et jouer des volées liftées, j'ai vraiment pris l'ascendant."

Il s'agit de la treizième participation de Yanina Wickmayer à l'US Open, et de sa première en tant que maman depuis son retour sur le circuit, en février 2022, après avoir donné naissance à une fille. Demi-finaliste en 2009, la n°2 belge affrontera désormais l'Américaine Madison Keys (WTA 17), 28 ans, finaliste en 2017.

"Cela représente énormément pour moi d'être ici au deuxième tour en tant que maman", a-t-elle poursuivi. "C'est une fierté. Le prochain match sera un sacré défi. Ce sera très difficile contre Keys, mais je vais essayer de tout donner et essayer de profiter du fait de jouer sur un grand court avec une belle ambiance."