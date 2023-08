Bons d'État : "si les taux ne bougent toujours pas, on va utiliser tous les outils"

La période de souscription pour le bon d'État à un an, qui sera émis le 4 septembre, touche tout doucement à sa fin. Il est encore possible de souscrire via l'agence fédérale de la dette jusqu'à minuit, et encore durant la journée de vendredi via les banques participantes. "Le montant définitif récolté sera connu lundi", a indiqué Vincent Van Peteghem. Selon lui, la barre des 20 milliards devrait être franchie ce jeudi soir. Quelque 250.000 épargnants ont souscris via l'agence de la dette et presque autant via les banques. Les montants mobilisés vont de 100 euros à 200.000 euros, avec une moyenne de 33.000 euros, a-t-il indiqué.

Le ministre des Finances a indiqué n'avoir "pas du tout" anticipé un tel succès. "C'est un signal donné par les petits épargnants aux banques. Quand on voit la différence entre les intérêts des prêts hypothécaires et les taux d'épargne, cette différence est trop grande. L'épargnant donne ici un signal." "Ce succès est aussi un signal pour les marchés financiers", a-t-il complété. "Le surplus de 7 ou 8 milliards - par rapport aux 13 milliards de refinancement de la dette qui était prévu cette année - sera réinvesti sur le marché international et on recevra un rendement plus élevé que le rendement que l'on donnera aux gens aujourd'hui, ce sera positif pour le budget."