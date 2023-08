Challenge Tour - Matthis Besard se classe 46e de l'Indoor Golf Group Challenge après le premier tour

Besard, qui a fait le grand saut vers le monde professionnel, a réalisé un tour en 69 coups, deux sous le par, en inscrivant cinq birdies, un bogey et un double bogey sur sa carte.

Il compte six coups de retard sur le Zimbabwéen Benjamin Follett-Smith qui a réalisé la meilleure performance de la journée avec un tour en 63 coups. Les Suédois Linus Jonsson et Joakim Wikström, l'Italien Lorenzo Scalisse et le Danois Jeppe Kristian Andersen se partagent la deuxième place.