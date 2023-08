Conference League - Hein Vanhaezebrouck garde le même onze gantois vainqueur de l'APOEL Nicosie à l'aller

Le gardien Davy Roef sera accompagné d'Ismael Kandouss, Tsuyoshi Watanabe et Jordan Torunarigha dans une défense à trois, tandis que Matisse Samoise et Archie Brown s'occuperont des flancs. Le capitaine Sven Kums, Julien De Sart et Hyun-Seok Hong occuperont le milieu de terrain. En attaque, Vanhaezebrouck aligne le duo Hugo Cuypers - Gift Orban.

De son côté, l'entraîneur de l'APOEL, Ricardo Sa Pinto, procède à un changement pour les Chypriotes : le Brésilien Jefte remplace le Grec Giannis Fetfatzidis. L'ancien attaquant de Gand Giorgi Kvilitaia est le capitaine de l'APOEL.

Le vainqueur se qualifie pour la phase de groupes. Le perdant sera privé de compétition européenne cette saison.

- Compositions -

APOEL : Belec - Susic, Petrovic, Dvali, Chebake - Kostadinov, Dalcio Gomes - Villafanez - Jefte, Kvilitaia (cap.), Marquinhos

Entraîneur : Ricardo Sa Pinto (Por)

La Gantoise : Roef - Samoise, Kandouss, Watanabe, Torunarigha, Brown - Kums (cap.), De Sart, Hong - Cuypers, Orban

Entraîneur : Hein Vanhaezebrouck