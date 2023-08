Conference League - Le Club de Bruges remonte un handicap de deux buts pour se qualifier

En première période, Philip Zinckernagel (19e) a été le premier à créer le danger avec une déviation d'un centre de Hans Vanacken interceptée par Sergio Herrera. Avant la demi-heure, les Brugeois ont été surpris par une contre-attaque des Espagnols qui a fini au fond des filets de Mignolet grâce à un tir en finesse de Johan Mojica (0-1, 27e). Maxim De Cuyper (43e) a tenté ensuite sa chance avec une frappe puissante qui a terminé sur le poteau gauche du portier.

Après la pause, les 'Blauw en Zwart' sont revenus sur la pelouse le couteau entre les dents. Ils ont multiplié les occasions sans parvenir à les concrétiser. Finalement, les Espagnols ont doublé le score sur une contre-attaque rapide convertie par Ante Budimir (0-2, 53e).

Cependant, les hommes de Ronny Deila ont continué d'y croire et Igor Thiago (1-2, 73e) a été l'homme de la situation avec une tête bien négociée. Trois minutes plus tard, Andreas Skov Olsen (2-2, 77e) a retourné le Jan Breydel avec une frappe enroulée. Dans les derniers instants, Aimar Oroz (90+11e) n'est pas passé loin d'un but salvateur, mais Mignolet n'a pas tremblé.

Le Club de Bruges connaîtra ses adversaires lors du tirage au sort vendredi (14h30) à Monaco. Il concernera 32 équipes, soit les 22 équipes qualifiées à l'issue des barrages et dix clubs de l'Europa League battus eux dans leur dernier tour de barrages.

Les têtes de série seront connues le matin du tirage.