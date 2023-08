Conference League - Vrancken maintient sa confiance dans le onze de Genk qui a battu Adana Demirspor à l'aller

Maarten Vandevoordt tentera de garder ses filets intacts avec Daniel Munoz, Mark McKenzie, Mujaid Sadick et Joris Kayembe devant lui dans une défense à quatre. Bilal El Khannouss, le capitaine de remplacement Patrik Hrosovsky et Matias Galarza sont fau milieu de terrain, tandis que Yira Sor, Alieu Fadera et Luca Oyen formeront l'attaque de Genk.

Le capitaine Bryan Heynen, remis de sa blessure contractée contre le Servette FC lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, débutera sur le banc. Mike Trésor, qui est lié à un transfert vers Burnley, ne fait pas partie du noyau de Genk.

L'entraîneur d'Adana Demirspor, le Néerlandais Patrick Kluivert, a modifié son onze sur deux postes : Ertac Ozbir remplace Goran Karacic dans la cage et Yusuf Erdogan prend la place de l'expérimenté Nani.

- Composition -

Adana Demirspor : Ozbir - Svensson, Gravillon, Guler, Rodrigues - Stambouli (cap.), Akbaba - Sari, Belhanda, Erdogan - Ndiaye

Entraîneur : Patrick Kluivert (P-B)

Genk : Vandevoordt - Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe - Hrosovsky (cap.), Galarza, El Khannous - Fadera, Sor, Oyen

Entraîneur : Wouter Vrancken