Coup d'État au Niger - Niger: Suspension des activités des ONG dans les "zones d'opérations" militaires

"En raison de la situation sécuritaire du moment et de l'engagement opérationnel actuel des forces armées nigériennes, le ministère informe les organisations internationales, les ONG nationales et internationales et agences onusiennes présentes au Niger, que toute les activités et ou mouvements dans les zones d'opérations sont momentanément suspendus", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur lu à la radio nationale, sans préciser les régions concernées.