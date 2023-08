Elia renforce une ligne à haute tension aux abords du port d'Anvers

Selon Elia, ce renforcement est nécessaire pour répondre à la demande croissante d'électricité des ménages et entreprises de la région. "Rien que dans l'industrie, nous nous attendons à ce que la demande d'électricité double d'ici à 2030", explique la responsable de la communication chez Elia Lotte Van der Stockt. "Grâce à Brabo III, nous pourrons transporter jusqu'à 20% d'électricité en plus et renforcer l'échange d'énergie avec les Pays-Bas, ce qui est important pour la stabilité du réseau et l'équilibre des prix de l'énergie. Grâce à Brabo III, nous renforçons non seulement la sécurité d'approvisionnement du port d'Anvers, l'un des principaux moteurs économiques de notre pays, mais aussi l'épine dorsale de l'ensemble du réseau électrique belge".

Les travaux dureront trois ans et devront tenir compte de la nature environnante. Ainsi, dans les réserves naturelles de Lisdodde et de Rietveld, à Calloo, il a fallu attendre la fin des saisons de reproduction pour démarrer le chantier et les démolitions devront être terminées d'ici à la mi-novembre pour ne pas perturber les marais protégés et les passereaux de la région.

Dans les semaines à venir, les lignes électriques seront enlevées avant la démolition des pylônes, prévue jusqu'en mars 2024. Les nouveaux pylônes seront ensuite construits, ce qui devrait prolonger le chantier jusqu'à la mi-2026.

Elia précise prendre également des mesures pour minimiser les champs électromagnétiques provenant de cette ligne à haute tension.