Equateur : une voiture piégée explose à Quito, pas de victime

La voiture se trouvait aux environs du ministère de la Femme et des Droits humains, situé dans une zone touristique et commerciale dans le nord de la capitale.

Les pompiers ont précisé que l'incendie du véhicule avait été "contrôlé" et "qu'aucune personne n'avait été touchée".

La police a arrêté six personnes, dont une de nationalité colombienne, ayant des antécédents d'extorsion, vol et meurtre, et qui seraient impliquées dans l'explosion, a précisé M. Ramirez.

"Trois d'entre elles avaient été arrêtées il y a quinze jours pour le vol d'un camion et des enlèvements en vue d'extorsion dans différents endroits de la ville, mais elles avaient été relâchées avec des mesures de substitution", a-t-il ajouté.

L'explosion d'une voiture piégée est un événement inhabituel à Quito, mais le trafic de drogue a provoqué au cours des dernières années une explosion de la violence en Equateur.

Le taux d'homicides a quadruplé depuis 2018, les enlèvements sont monnaie courante et les affrontements entre gangs dans les prisons du pays ont fait plus de 430 morts depuis 2021.