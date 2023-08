Europa League - L'Union St-Gilloise défend un avantage de deux buts à Lugano pour passer en phase de poule

Douze clubs sont automatiquement qualifiés: Brighton, Liverpool et West Ham (Ang), Real Betis et Villareal (Esp), Rennes et Toulouse (Fra), Atalanta et l'AS Rome (Ita), Fribourg et Leverkusen (All) ainsi que le Sporting Portugal (Por).

Ils seront rejoints par les dix équipes victorieuses de ce dernier tour de barrage ainsi que par les dix clubs battus dans leur barrage ou leur 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (voie de la League), à savoir AEK Athènes (éliminé par l'Antwerp en barrage hier soir), le Maccabi Haifa (Isr), Molde (Nor), le Panathainaikos (Grè), Rakow Czestochowa (Pol), Rangers FC (Eco), Sturm Graz (Aut), le Servette de Genève (Sui), Marseille (Fra) et TSC Backa Topoloa (Ser).

Les têtes de série seront confirmées le matin du tirage.