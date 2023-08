European Open - Dominic Thiem confirme sa présence

L'an passé, Thiem avait atteint les demi-finales à Anvers. "Le fait que nous puissions à nouveau ajouter Dominic Thiem à notre liste de participants est un grand honneur", a expliqué Norman. "Ces derniers mois et cette semaine à l'US Open, il a prouvé qu'il était en train de revenir. Son surnom 'Dominator' en dit long: sa ténacité sur le court est une source d'inspiration, et sa présence ajoutera certainement à l'intensité du tournoi. Nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau et nous nous réjouissons à l'idée de disputer de grands matchs de tennis avec lui."

Thiem a été N.3 mondial et a remporté l'US Open en 2020.

L'organisation avait déjà confirmé la présence du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7) pour la huitième édition, qui se tiendra du 15 au 22 octobre. Le Canadien Félix Auger-Aliassime s'était imposé l'an passé.