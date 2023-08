F1 - Lewis Hamilton et George Russell prolongent avec Mercedes jusqu'en 2025

Hamilton, 38 ans, évolue depuis 2013 chez Mercedes, avec qui il a remporté six de ses sept tires mondiaux, remporté 82 Grands Prix et décroché 78 pole positions. "Cette prolongation assure la pérennité du couple équipe-pilote le plus performant de l'histoire de la Formule 1 pour au moins une 13e année", a indiqué l'équipe dans un communiqué.

"Nous rêvons tous les jours d'être les meilleurs et nous avons consacré, ensemble, la dernière décennie à accomplir cet objectif", a commenté Hamilton dans le communiqué de son équipe. "Être au sommet ne se fait pas en un jour ou sur une courte période, cela demande de l'engagement, du travail dur et du dévouement. C'était un honneur de gagner notre place dans les livres d'histoire avec cette équipe incroyable."

"Notre histoire n'est pas terminée, nous sommes déterminés à accomplir encore plus ensemble et nous ne nous arrêterons pas avant d'y être parvenus", a ajouté le Britannique.

Titré en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, Hamilton partage le record de couronnes mondiales avec Michael Schumacher.

Russell, 25 ans, est titulaire chez Mercedes depuis 2022, après avoir effectué un remplacement pour un Grand Prix en 2020. Le Britannique avait rejoint le programme junior de Mercedes en 2017. Il a débuté en F1 chez Williams en 2019 avant de prendre le volant du bolide allemand.

"C'est ma maison et c'est fantastique de prolonger notre relation spéciale jusqu'en 2025", s'est réjoui Russell, vainqueur de son premier Grand Prix au Brésil l'an passé. "Nous avons franchi des étapes importantes au cours des 18 derniers mois et notre équipe ne fait que se renforcer."