Formation légèrement plus précoce du trou dans la couche d'ozone, selon Copernicus

Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, en grande partie causé par les activités humaines, est un phénomène atmosphérique qui se produit chaque année au printemps. Le trou commence à se former entre la mi-août et la fin août, lorsque le soleil se lève au-dessus du pôle Sud, et se referme vers la fin novembre.

"En 2023, l'évolution a commencé inhabituellement tôt", souligne le service européen après que des valeurs minimales d'ozone total parmi les plus basses des quatre dernières décennies pour l'hémisphère sud ont été observées tout au long du mois de juillet. "Pour cette raison, sa superficie totale est actuellement relativement élevée, bien que sa progression ait suivi un modèle de croissance assez typique", note le service européen.

L'éruption du volcan Hunga-Tonga en décembre 2021 et en janvier 2022 et son impact sur la composition de la haute atmosphère pourrait expliquer la formation précoce du trou, poursuit Copernicus.

La question demeure toutefois de savoir si cela conduira en 2023 à un appauvrissement plus important de la couche d'ozone et à un trou d'ozone plus grand que d'ordinaire, ajoute le CAMS.

Depuis l'adoption du protocole de Montréal en 1987, les concentrations de substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) ont diminué et même s'il existe des signes significatifs de reconstitution de la couche d'ozone, "il est important de noter que les SAO affecteront la couche d'ozone pendant de nombreuses décennies", conclut le CAMS.