La FWB renforce les services d'accompagnement à la parentalité

Une nouvelle réglementation permettra d'offrir un cadre de reconnaissance pérenne et de subventionnement structurel pour différents services d'accompagnement à la parentalité que sont les lieux de rencontre enfants et parents (LREP), les espaces parents dans la séparation (EPS), les services d'accompagnement périnataux (SAP) et les services d'accompagnement des familles (SAF).

"Certains parents sont parfois bien seuls face à leur (nouveau) rôle et ont besoin d'être soutenus, accompagnés, écoutés, ou ont simplement besoin d'échanger avec des personnes vivant des situations similaires ou des professionnels. Il est essentiel de pouvoir accompagner ces familles, notamment monoparentales, face aux différentes difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Le soutien aux associations actives sur le terrain constitue un levier indispensable face aux différentes crises que nous vivons et l'accroissement des inégalités sociales", commente la ministre, citée dans le communiqué.