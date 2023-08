La prochaine édition de "Made in Asia" organisée sous le signe de la sensibilisation

Le festival, qui met à l'honneur la pop-culture asiatique, surtout japonaise, et la culture "geek" à plus large échelle, à travers des stands, des activités, des projections ou encore des séances d'information, sera placé sous le signe de la sensibilisation, notamment concernant la représentation des femmes. En effet, cette année, plusieurs associations comme Stream'Her, Witchgamez ou encore Afrogameuse seront présentes à l'événement pour permettre aux visiteurs de se rendre compte du sexisme et du racisme dont le public féminin peut être victime dans le monde vidéoludique ou sur internet en général, indiquent les organisateurs.

D'autres associations seront également sur place pour sensibiliser le public à l'accès de certaines ressources aux personnes souffrant d'un handicap, comme Mangomics-Access qui vise à rendre les mangas accessibles aux personnes atteintes d'un handicap, comme une déficience visuelle, et pour lesquelles la lecture des œuvres originales est impossible.

"On tient à ce que le respect prime au festival et en dehors. C'est d'autant plus le cas à présent grâce aux associations invitées", note Anthony Audenaerd, directeur de l'événement, cité dans le communiqué.

Plusieurs invités comme des acteurs de doublage français, l'auteur du célèbre manga "GTO" ainsi que plusieurs youtubeurs et streamers, dont Poisson fécond, Mush ou encore Einifox, seront aussi présents à l'événement pour des séances de dédicaces.