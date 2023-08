L'Allemagne sans Goretzka ni Werner pour les matches amicaux de septembre

"Chacun doit mettre son égo de côté. Qui donne de l'énergie à la Mannschaft? On regarde cela dans le détail. La star, c'est l'équipe et non les individualités", a expliqué Flick pour justifier ses choix forts.

Il se passe aussi des services du défenseur de Leipzig David Raum.

En revanche, il a retenu le milieu du Bayern Jamal Musiala, victime d'une déchirure musculaire il y a une dizaine de jours. Musiala n'a repris la course que lundi sur les terrains de la Säbener Strasse, et n'a pas encore repris l'entraînement collectif avec les Munichois.

Pays hôte de l'Euro-2024, l'Allemagne est qualifiée d'office. La Mannschaft recevra le Japon le 9 septembre à Wolfsburg, avant d'accueillir la France, vice-championne du monde, trois jours plus tard à Dortmund.

Flick est toujours privé de Manuel Neuer dans les buts (de retour à l'entraînement collectif avec le Bayern cette semaine après sa grave blessure au genou droit en décembre 2022), et a appelé pour la première fois le milieu de terrain de Brighton Pascal Gross (32 ans).

A neuf mois de son Euro-2024 à domicile, la sélection allemande est engluée dans une profonde crise avec une élimination dès le 1er tour du Mondial-2022 au Qatar.

Les matches amicaux en mars et en juin, utilisés par le staff pour des tests, se sont révélés très peu concluants avec une seule victoire contre le modeste Pérou (2-0), un match nul contre l'Ukraine (3-3) et trois défaites contre la Belgique (3-2), la Pologne (1-0) et la Colombie (2-0).