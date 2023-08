L'ancien gardien de but des Pays-Bas, Jan Jongbloed, est décédé à 82 ans

L'ancien gardien de but néerlandais Jan Jongbloed est décédé à l'âge de 82 ans. La nouvelle a été confirmée par la Fédération néerlandaise de football jeudi. Jongbloed a disputé deux finales de Coupe du monde pour les Oranje, en 1974 et 1978. Il a défendu les buts du DWS Amsterdam, du FC Amsterdam, du Roda JC et des Go Ahead Eagles. Jongbloed était malade depuis longtemps.