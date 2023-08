Les habitants de Tessenderlo et Ham choisissent le nom de leur nouvelle commune fusionnée

Ces derniers jours, les 27.017 habitants votants de Ham et Tessenderlo - âgés de plus de douze ans ou qui auront douze ans en 2023 - ont reçu une carte de vote par la poste. Ils pourront communiquer leur choix avec cette carte ou en ligne via une plateforme de vote.

Le résultat sera contraignant et le nom obtenant le plus de voix sera donc celui de la commune fusionnée.