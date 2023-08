Les Nuits de Septembre à Liège sur le thème de l'utopie

Au fil du temps, le festival Les Nuits de Septembre s'est imposé en Belgique en tant qu'événement consacré à la musique ancienne, brassant plusieurs siècles de création, du Moyen Âge à la fin de l'ère classique. Pour cette édition 2023, le thème de l'utopie sera décliné à travers une dizaine de concerts.

"On dit que l'utopie, c'est le lieu de tous les possibles. Cette année, ce champ des possibles s'est concrétisé dans notre programmation qui propose plusieurs artistes que nous voulions inviter depuis longtemps", précise Frédéric Degroote, directeur artistique du doyen des festivals de Wallonie. "Notre programmation démontrera une fois de plus le dynamisme de la musique ancienne".

Bien que centré sur la musique ancienne, le festival Les Nuits de Septembre privilégie aussi des expériences originales mêlant chefs-d'œuvre du passé, musiques du monde et créations contemporaines. L'événement s'ouvrira le 1er septembre, à l'église Saint-Jacques, avec le concert "A Room of Mirrors" qui réunira les ténors Zachary Wilder et Emiliano Gonzalez Toro ainsi que l'ensemble I Gemelli. On peut aussi épingler les trois concerts d'artistes "découvreurs de répertoire" programmés durant le week-end des 16 et 17 septembre ou encore le concert de clôture à la Salle Philharmonique, le 1er octobre, en compagnie de la soprano Sandrine Piau et ses complices Jérôme Correas et Les Paladins sur des airs d'opéras de Haendel.

À noter que, outre le cistre (instrument à cordes pincées, NDLR), le festival liégeois sera aussi l'occasion de (re)découvrir plusieurs autres instruments rarement entendus à Liège comme l'organetto, le plus petit membre de la famille des orgues, ou encore le traverso, flûte traversière baroque.