Les surpensions des parlementaires wallons ne sont toujours pas supprimées, pointe le PTB

Et le PTB de plaider à nouveau pour la dissolution de cette caisse des retraites des parlementaires au profit d'une reprise totale par le SPF Pensions. "Elle doit être dissoute dans les plus brefs délais et les pensions des députés doivent être gérées de la même manière que celles de tous les travailleurs", réaffirme Germain Mugemangango en appelant également à une baisse drastique du montant des pensions des parlementaires et des salaires des députés.

Pour rappel, en avril dernier, le Bureau du parlement avait suspendu à titre conservatoire l'application de l'article 18, alinéa 2, de son règlement du 10 juillet 2013 relatif au régime de pension des députés wallons. Cet article permet aux députés ayant presté une carrière mixte, mêlant activités privées et publiques rémunérées, de dépasser de 20% le plafond fixé pour leur pension.