L'Italie demande à la France de reporter les travaux dans le tunnel du Mont-Blanc

Le tunnel du Mont-Blanc doit être fermé à la circulation du 4 septembre au 18 décembre pour de lourds travaux de maintenance. Des centaines de véhicules légers et de camions y transitent chaque jour, ainsi que par le tunnel de Fréjus.

Mais celui-ci a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes la semaine dernière et jusqu'à nouvel ordre, après un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de la Maurienne (Savoie), un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord. Les transporteurs sont invités à passer par Vintimille, plus au sud.

"Le tunnel de Fréjus est fermé à cause de l'éboulement, le Mont-Blanc risque de fermer pour cause de travaux, le tunnel du Gothard en Suisse également après un déraillement. Nous risquons vraiment un blocage", s'est alarmé le vice-Premier ministre italien chargé des Transports, Matteo Salvini.

"L'objectif est de rouvrir Fréjus dès que possible mais j'ai demandé à mon homologue français Clément Beaune la faveur de reporter les travaux sur le Mont-Blanc, sinon ce sera le chaos", a-t-il ajouté, précisant qu'il devait de nouveau s'entretenir jeudi après-midi avec le ministre français.

Selon des sources du ministère italien des Affaires étrangères citées par l'agence Ansa, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a "ouvert la porte" à un report des travaux dans le tunnel du Mont-Blanc.

M. Salvini a par ailleurs fustigé "l'arrogance autrichienne" en déplorant que Vienne "interdise à certains horaires et certains jours l'entrée des poids lourds du monde entier en Autriche, ce qui crée d'énormes problèmes environnementaux, sociaux et économiques", selon lui.