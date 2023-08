Mercato cycliste - L'Australien Sam Welsford signe avec BORA-hansgrohe pour la saison prochaine

"Sam Welsford va renforcer le groupe de sprinteurs de l'équipe", a révélé le communiqué. Le directeur sportif de BORA-hansgrohe, Rolf Aldag, a loué son futur coureur. "Sam est un pur sprinteur et a l'une des meilleures vitesses de pointe du peloton. Il s'intégrera parfaitement parmi les meilleurs sprinteurs de notre équipe. Notre but est clair: avec Sam, le nombre de nos victoires par saison devrait augmenter."

Le coureur qui compte 5 victoires en carrière dont la dernière sur le Renewi Tour, lors de la 4e étape, s'est dit "très excité" à l'idée de porter ses nouvelles couleurs. "Je veux faire le prochain pas dans ma carrière de sprinteur. J'ai envie de me développer et d'atteindre la plus haute marche du podium. L'équipe a une très grande histoire avec de très bons sprinteurs et leur développement."

À 27 ans, Welsford est actuellement dans sa deuxième saison sur le circuit WorldTour avec dsm-firmenich. Auparavant, il n'avait pas couru au-delà du niveau continental et était resté dans des équipes locales australiennes.