Mercato cycliste - Sep Vanmarcke se reconvertit en tant que directeur sportif chez Israel-Premier Tech

"Je suis heureux de commencer à travailler en tant que membre du staff d'Israel-Premier Tech après ma retraite en tant que coureur", a déclaré Vanmarcke (35 ans) dans un communiqué de l'équipe. "Je serai notamment directeur sportif, mais un autre rôle est également possible. Nous en parlerons peut-être plus tard. Je suis prêt pour un nouveau chapitre dans le cyclisme."

Vanmarcke a remporté 9 courses professionnelles au cours de sa carrière, notamment le Circuit Het Nieuwsblad (2012), le GP Impanis-Van Petegem (2013) et la Bretagne Classic (2019). Sa dernière victoire remonte à l'année dernière aux États-Unis avec la Maryland Cycling Classic. Vanmarcke était spécialiste des classiques du nord, et est monté à plusieurs reprises sur le podium des plus prestigieuses d'entre elles. Il a notamment terminé deux fois 3e du Tour des Flandres (2014 et 2016) et 2e de Paris-Roubaix (2013). Cette saison, il a terminé 3e de Gand-Wevelgem. Il a également participé cinq fois au Tour de France.

Au cours des deux dernières années et demie, Vanmarcke a défendu les couleurs d'Israel-Premier Tech. Avant cela, il était chez Topsport Vlaanderen (2009-2010), Garmin (2011-2012), Blanco (2013), Belkin (2014), LottoNL-Jumbo (2015-2016), Cannondale-Drapac (2017) et EF Education First (2018-2020).