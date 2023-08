Près de 800 pilules saisies par la police de Bruxelles-Nord et 13 personnes interpellées

La zone de police Bruxelles-Nord a poursuivi, entre le 21 et le 27 août derniers, ses opérations visant à démanteler divers trafics de vente de médicaments non autorisée et de stupéfiants, dans le quartier de la gare du Nord, sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. Durant cette période, 13 personnes ont été interpellées, dont 11 pour vente de drogue, a-t-elle communiqué jeudi.