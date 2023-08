TC Charleroi - Quatre ans de prison ferme pour quatre scènes de coups et blessures sur trois victimes

Le 19 novembre dernier à Gilly (Charleroi), Ismail E. H. a asséné des coups à son ex-compagne et à sa compagne actuelle. "Le prévenu devait déposer sa compagne et son ex-compagne. Après avoir passé la soirée à célébrer un anniversaire, les deux jeunes femmes ont décidé de dormir ensemble. Ce que n'a pas accepté le prévenu. Il a forcé une première fois sa compagne à sortir de la voiture pour lui asséner une gifle. Un second arrêt a ensuite eu lieu sur un terrain vague où il a encore porté plusieurs coups à sa compagne et a agi de la même manière avec son ex-compagne. Un ami, également présent dans la voiture, a bien tenté de s'interposer. Mais le prévenu l'a alors menacé de lui faire subir la même chose", avait précisé le parquet.