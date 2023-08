Tour de l'Avenir Femmes - Niedermaier conserve son maillot jaune malgré la victoire de Realini dans la 4e étape

Au classement général, l'Allemande compte 14 secondes d'avance sur la Britannique Anna Shackley et 19 sur la Néerlandaise Shirin Van Anrooij. Grâce à son numéro de 25 kilomètres en solitaire et à sa victoire, Realini grimpe de 7 rangs et pointe à la 4e place, à 33 secondes de Niedermaier à la veille de la dernière étape.

Julie De Wilde, 20 ans, qui avait pris la 6e place du contre-la-montre en ouverture et la 2e place de la 2e étape, a terminé 58e, à 16:05 de Gaia Realini. Marthe Goossens, 21 ans, 15e de l'étape, a intégré le top 20 du classement général. Meilleure Belge et 20e, elle pointe à 8:11 de Niedermaier. Au classement du maillot vert, De Wilde est toujours 2e derrière la Néerlandaise Fem Van Empel.

Cette première édition du Tour de l'Avenir Femmes comprend cinq étapes. Comme dans la version masculine, l'épreuve se dispute par équipes nationales. Vendredi, la dernière étape emmènera le peloton sur les pentes de Saint-Gervais Mont Blanc vers Sainte-Foy-Tarentaise, sur 98,3 kilomètres.