Tour d'Espagne - Andrea Bagioli abandonne, touché par un virus

Les deux coéquipiers du maillot rouge Remco Evenepoel étaient partis diminués. "Nous sommes inquiets, mais nous ne pouvons pas faire plus", avait expliqué l'équipe avant le départ.

Vervaeke et Bagioli avaient terminé avant-dernier et dernier de l'étape de mercredi, un parcours sans difficulté, à plus de 15 minutes du vainqueur. "Avant-hier, ils ont tous les deux passé une très mauvaise nuit. Hier, ils ont effectivement souffert", avait confirmé Klaas Lodewyck, le directeur de l'équipe, avant la 6e étape. "Nous espérons que cela ira mieux aujourd'hui. Avec l'équipe médicale, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que les coureurs se portent le mieux possible."

Épargné, Remco Evenepoel ne montrait pas d'inquiétude avant l'étape. "Ce n'est pas un gros problème, les gars vont déjà mieux", expliquait-il sur la ligne de départ. "Bien sûr, d'autres équipes en font toujours un drame (la Groupama-FDJ française a sorti l'information, ndlr). Nous ne sommes pas seuls. Chez moi, il n'y a pas de virus. Je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Je ne vais pas y mettre de l'énergie négative, mais plutôt me concentrer sur le bon côté des choses."

Après une étape de 183 kilomètres, une deuxième arrivée en côte attend les coureurs du Tour d'Espagne, jeudi. La montée finale vers l'observatoire astrophysique de Javalambre s'étendra sur 11 kilomètres à près de 8%, avec une deuxième section particulièrement raide.