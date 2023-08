Tour d'Espagne - Jumbo-Visma fait carton plein: "On ne peut pas en demander plus", résume Primoz Roglic

"C''était le début de la montagne, aujourd'hui", a expliqué Primoz Roglic. "J'avais de meilleures jambes, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir", a-t-il cependant tempéré. "Quoi qu'il en soit, c'était une bonne journée, j'en ai bien profité."

Roglic et Vingegaard ont gagné 32 secondes sur Evenepoel, qui a dû céder son maillot rouge à l'échappée bien qu'il domine toujours ses principaux rivaux au classement général. "On ne se plaint pas: on gagne, on prend du temps. On ne peut pas en demander plus", a résumé Roglic.

Selon son coéquipier danois, Vingegaard, "cela été une bonne étape. Au début de celle-ci, les gars ont été fantastiques." Jumbo-Visma voulait pousser l'équipe d'Evenepoel dans ses retranchements. "On a mis la pression sur Soudal Quick-Step et ça a bien tourné pour nous", a analysé Jonas Vingegaard.

Et le double vainqueur de saluer l'exploit de son coéquipier américain, Sepp Kuss, le vainqueur de l'étape. "C'est est un gars incroyable, et il le mérite. C'est dommage qu'il n'ait pas le maillot rouge."