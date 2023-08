Tour d'Espagne - Lenny Martinez, incrédule après avoir endossé le maillot rouge: "C'est un rêve"

"C'est un rêve pour tout coureur", a savouré le Français qui a fêté ses 20 ans le 11 juillet dernier. "Toute l'équipe s'est sacrifiée pour moi aujourd'hui, j'espère que je leur rends bien."

Le scénario de course ne correspondait pas au plan dessiné en début d'étape. "Il y avait un gros groupe, et je me suis dit qu'il fallait y aller, à l'instinct. J'ai vu que c'était dur, ça a bataillé et j'ai fait le jump." Une fois dans l'échappée de 39 coureurs, Martinez a cependant changé de stratégie. "J'ai pensé au maillot rouge", a expliqué celui qui était 3e du général, à 17 secondes de Remco Evenepoel, au début de la journée.

Le Français a tenu bon dans le sillage du vainqueur du jour, Sepp Kuss, et a accroché la 2e place devant Romain Bardet, en limitant le temps perdu sur la ligne pour prendre 8 secondes d'avance sur Kuss au général.

Un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités s'imposent désormais pour le leader du classement général. "Il va falloir défendre le maillot, ce qui fait presque peur. C'est tellement grand, je ne sais pas comment ça se passe", a confié un Lenny Martinez euphorique.