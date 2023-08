Un bénéfice net en hausse pour le bancassureur Argenta au premier semestre 2023

Les activités bancaires d'Argenta dévoilent un bénéfice net de 91 millions d'euros, soit 54 millions de plus qu'au premier semestre 2022. Du côté des assurances, le groupe pointe un résultat net de 37 millions d'euros, contre 32 millions un an plus tôt.

Grâce à l'augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers, le groupe Argenta signale un revenu net d'intérêts de 387 millions d'euros, soit une hausse de 53% par rapport au premier semestre 2022. La reprise des marchés a également permis aux activités de gestion de patrimoine du bancassureur de retrouver leur niveau de fin 2021, avec 12,5 milliards d'euros de produits d'investissement sous gestion, et les revenus de cette activité ont dépassé les 100 millions d'euros.

Les coûts d'exploitation ont toutefois augmenté, suite à l'inflation sur la masse salariale, les taxes bancaires et des investissements sur le système informatique, ce qui fait diminuer le ratio coûts/revenus de 64 à 53 % en un an.

Selon le groupe, les comptes à vue et les dépôts des clients sont restés stables, comme sur le reste du marché, et le total bilantaire est resté pratiquement stable à 53,5 milliards d'euros.

L'entreprise se rassure quant à ces résultats qualifiés de "solides". "Dans un contexte particulièrement volatil où la lutte contre l'inflation entre en conflit avec le ralentissement économique, le modèle Argenta montre à nouveau sa force, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas", se félicite le directeur général du groupe, Peter Devlies.