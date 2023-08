USA: l'inflation repart à la hausse en juillet, à 3,3% sur un an

"Les prix des biens ont baissé de 0,3% et les prix des services ont augmenté de 0,4%", a détaillé le département du Commerce, qui a publié jeudi ces données.

L'inflation mesurée par le PCE suit la même évolution que celle de l'indice CPI, publiée plus tôt dans le mois. La hausse du CPI avait grimpé à 3,2% sur un an en juillet, contre 3,0% en juin.

Sur un mois, l'inflation PCE est stable, à 0,2%, conformément aux attentes des analystes.

En excluant les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation dite sous-jacente s'accélère elle aussi, à 4,2% sur un an contre 4,1% en juin, et est également stable sur un mois, à 0,2%.