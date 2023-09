Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine dans le vert

Elia (105,40) et Melexis (86,30) valaient de même 1,03% de moins que jeudi, Sofina (206,00) perdant 0,77% alors que Aperam (26,42) et Umicore (24,62) remontaient de 1,03 et 0,61%. AB InBev (51,96) était négative de 1,03% alors que KBC (60,64) gagnait de justesse 0,13%, rejoignant Ageas (37,09) qui était positive de 1,12%.

Atenor (18,30) et Immobel (31,95) chutaient de 4,4 et 4,6% tandis que Accentis (0,0274) et CFE (7,97) reculaient de 2,1 et 1,2%, Euronav (15,64) et Exmar (11,20) de 2,8 et 1,2%.

Recticel (10,76) rebondissait finalement de 6,1% après sa chute de 5,7% de la veille, SmartPhoto (27,30) reculant de 2,1%.

Celyad (1,06) s'envolait à nouveau et ajoutait 40,9% aux 25,7% déjà engrangés la veille, DMS Imaging (0,0125) se trouvant à l'inverse allégée de 19,3% tandis que Sequana Medical (3,50) et Oxurion (0,0015) chutaient de 2,2 et 11,7%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0810 USD, contre 1,0845 dans la matinée et 1,0850 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 57.650 euros, en progrès de 80 euros.