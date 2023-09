Challenger Pro League - Le Patro Eisden attire Stef Peeters qui s'est lié pour quatre saisons

Peeters est censé apporter sa grande expérience aux Koempels. Formé au Racing Genk, il a porté les couleurs de Saint-Trond, Zulte Waregem et du Cercle Bruges. Il a aussi vécu des aventures aux Pays-Bas et en France. Sous contrat chez les Pandas depuis l'été 2020, le milieu offensif a inscrit sept buts et distribué autant de passes décisives la saison dernière.

Après trois journées, Patro Eisden compte six points sur neuf en championnat.