Challenger Pro League - Zulte Waregem-Dender et RSCA Futures-Jong Genk se terminent par un partage 1-1

A Waregem, la première occasion a été pour Dender mais Stefano Marzo n'a pas cadré son tir (5e). Les visités ont encore frissonné quand Jelle Vossen a repoussé un tir de Michaël Lallemand sur la ligne (13e). Après une nouvelle occasion manquée de Marzo (31e), Zinho Gano a donné l'avance à Waregem d'un coup de tête sur un centre de Christian Brüls (37e, 1-0). Sur un mouvement lancé par Lukas Willen, Abdoulaye Traoré dans la surface a expédié le ballon sur le cadre (42e).

En début de seconde mi-temps, Louis Bostyn a évité l'égalisation de Dender en propulsant en l'air un tir de Marzo (55e). Au fil et à mesure que le temps s'écoulait, Waregem éprouvait de plus en plus de mal à conserver son avance. Monté au jeu (76e), Nicolas Rajsel l'a puni d'un tir d'une trentaine de mètres dans la lucarne (90e, 1-1).

Dans l'autre match, les espoirs d'Anderlecht ont pris l'avance par Tristant Degreef (2e, 1-0) et Konstantinos Karetsas a égalisé pour les jeunes Limbourgeois (58e, 1-1).

Au classement, Zulte Waregem est provisoirement deuxième avec 7 points sur 12 suivi par Jong Genk (3e) avec le même nombre de points. Dender est 7e (56 points) et Anderlecht U23 est 9e (4 points).