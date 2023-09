Championnat de Belgique des rallyes - Niels Reynvoet leader du Omloop van Vlaanderen, abandon de Potty

Andy Lefevere a remporté la première spéciale. Potty a remporté les deuxième et troisième spéciales, prenant le commandement, Lefevere rétrogradant à la troisième place.

Potty n'a pas beaucoup profité de sa position de leader. Dans l'avant-dernière étape de la première journée, il est rejoint l'arrivée avec une roue endommagée. Potty a cédé 37.2 secondes au vainqueur de la spéciale Jos Verstappen et rétrogradé à la huitième place. Une inspection de la voiture a révélé une possible détérioration de la suspension. Potty a immédiatement compris que c'était l'abandon. Si son équipe remet la voiture en état de marche d'ici samedi, sous réserve du temps de pénalité pour ne pas avoir disputé la dernière spéciale, il pourra disputer le deuxième et dernier jour de la course.

L'ancien pilote de Formule 1, Jos Verstappen a réduit son retard à 3 secondes au général après avoir gagné les deux dernières spéciales.

Samedi, la seconde journée de compétition est composée de trois boucles de cinq spéciales chacune.