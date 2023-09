Climat - Du soleil en juin, de la pluie en juillet et août: l'été 2023 a été chaud et humide

Avec une température moyenne de 18,9°C, l'été 2023 a été un degré plus chaud que la moyenne de la période de référence actuelle, qui s'étend sur 30 ans (1991-2020). C'est surtout au mois de juin qu'on doit une telle douceur, puisque le dernier mois de l'année scolaire a été le plus chaud depuis le début des observations en 1833. Au cours des deux mois d'été suivants, la température moyenne a été légèrement inférieure à la normale.

Fait frappant: la température minimale la plus basse enregistrée à Uccle l'été dernier (10,1°C, le 7 août) représente la température minimale absolue la plus élevée jamais relevée depuis le début des observations en 1892. C'est en effet la première fois que la température n'est pas descendue en dessous des 10°C durant l'été.

Mis à part un mois de juin chaud et ensoleillé, marqué par une longue période de sécheresse, l'été a été rythmé par le clapotis de la pluie, avec des précipitations supérieures à la moyenne saisonnière. La transition entre les mois de juillet et août a été particulièrement pluvieuse. En tout, l'été a comptabilisé 45 jours de pluie (normale 42,6) pour un total de 279,5 mm de précipitations (normale: 234,2 mm).

Le soleil ne s'est pas croisé les rayons pour autant. Juin 2023 se distingue d'ailleurs comme le mois de juin le plus ensoleillé depuis le début des observations. Les mois de juillet et août, un peu plus sombres, n'ont par ailleurs pas empêché l'été d'être globalement plus ensoleillé que la moyenne avec 674h 42min d'ensoleillement (normale: 594h 56min).

À noter qu'une tornade a traversé Menuchenet (Bouillon) le 22 juin dernier.