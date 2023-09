Élections aux Pays-Bas - L'ancienne secrétaire d'État Mona Keijzer candidate au poste de Première ministre

Après avoir quitté son précédent parti l'été dernier et annoncé son départ de la vie politique par la même occasion, Mona Keijzer revient à présent en tant que membre du BBB, parti qui au printemps est devenu le plus grand dans la Première Chambre néerlandaise.

L'ancienne secrétaire d'État a ressenti à nouveau le "feu politique" récemment, alors qu'elle écrivait un essai sur l'échec du gouvernement. Elle veut "penser hors du système suffocant" et chercher des "solutions réelles", a-t-elle expliqué vendredi.

Le BBB a réussi à convaincre d'autres figures politiques importantes à s'inscrire sur leurs listes. Avec entre autres, l'ancien journaliste et député Derk Jan Eppik, qui entre 2009 et 2014 siégeait au parlement européen pour la Liste Dedecker. Et d'autres députés comme Lilian Helder ou Nicki Pouw-Verweij ont également rejoint le BBB.

Les Néerlandais se rendront aux urnes le 22 novembre pour les élections de la Deuxième Chambre après la récente chute du gouvernement Rutte IV. Selon les derniers sondages, le BBB pourrait obtenir 13 sièges et le nouveau parti du populaire Pieter Omtzigt remporterait les élections avec 31 sièges.