Eredivisie - Le Mexicain Hirving Lozano revient au PSV après quatre ans

Lozano a été champion la saison dernière avec le club italien de Naples qu'il a rejoint à l'été 2019. Il était encore sous contrat et le PSV aurait déboursé 15 millions d'euros pour l'acquérir. Lozano a joué pour le PSV entre 2017 et 2019. Il a fait 60 apparitions et a marqué 34 buts. En 2018, il a été sacré champion avec le PSV.

Avec l'arrivée de Lozano, le club d'Eindhoven dispose d'un choix supplémentaire dans sa ligne d'attaque. Avec Noa Lang, Luuk de Jong, Ismael Saibari, Ricardo Pepi et nos compatriotes Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen, les solutions sont nombreuses.

"C'était mon souhait et celui de ma famille de revenir au PSV. Notre premier séjour ici était spécial, et cela est resté gravé dans nos mémoires. Je suis très impatient de jouer à nouveau ici et de faire en sorte que cette période soit encore plus fructueuse que la précédente", a déclaré Lozano dans une première réaction.