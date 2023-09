Fiesta Latina fête son 20e anniversaire jusqu'à dimanche

La principale variera les plaisirs, passant de la salsa énergique au merengue festif. La seconde fera résonner du reggaeton et du baile funk brésilien tandis que la troisième sera réservée à de l'afrobeat.

Un programme d'animations a également été confectionné pour tout le week-end. Des workshops consacrés à la zumba, la salsa, au merengue, à la bachata ou encore à la samba seront mis en place. Des spectacles de danse viendront agrémenter le tout. Les traditionnels combats de lucha libre, du catch mexicain, seront aussi de la partie. Des sessions live et des workshops y seront même associés.

Pour le reste, les organisateurs jouent sur l'effet de surprise, même s'ils ont levé un coin du voile lors de la présentation de l'événement. Les visiteurs auront notamment droit à des percussions ambulantes, des cracheurs de feu, un spectacle de capoeira et un grand carnaval.

Par ailleurs, ils pourront se restaurer auprès de 90 foodtrucks et mercadillos ainsi qu'étancher leur soif auprès "des nombreux" bars, selon les informations communiquées.

Le festival ouvre ses portes vendredi entre 17h et 01h00, samedi entre midi et 01h00 et dimanche entre midi et 22h00.

L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.