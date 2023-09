Groen plaide pour étendre au secondaire la gratuité du matériel scolaire

"En Belgique, l'enseignement est en principe gratuit, mais la fréquentation de l'école continue d'entraîner des coûts importants pour les parents. Cela fait obstacle à l'égalité des chances pour les enfants", estime ainsi la co-présidente des écologistes flamands, Nadia Naji.

Elle pointe par exemple le coût des livres, d'un ordinateur portable ou du matériel pour ceux qui suivent des cours de formation professionnelle. "Il est clair depuis longtemps que les fonds de fonctionnement accordés aux écoles sont insuffisants pour fournir du matériel pédagogique de qualité. Le coût de l'éducation ne devrait pas être un obstacle au développement éducatif de nos enfants", ajoute la responsable de Groen.

Le parti souhaite dès lors étendre progressivement au secondaire la gratuité déjà en vigueur dans l'enseignement primaire. Il plaide aussi pour une augmentation sensible des moyens alloués aux écoles et pour un plafond en ce qui concerne les coûts non liés au matériel.