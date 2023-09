Intempéries - Deux tunnels fermés et la circulation des trams perturbée à Bruxelles à cause de la pluie

Le tunnel Arts-Loi a ainsi été fermé dans les deux sens en raison des inondations, avant d'être rouvert plus tard dans la matinée. Le tunnel Vleurgat n'est lui provisoirement plus accessible en direction du bois de la Cambre. Enfin, celui de la porte de Hal vers la basilique de Koekelberg a aussi été fermé pendant un certain temps en raison d'inondations mais a rouvert depuis lors.

"Sur l'avenue de l'Exposition à Jette, la circulation des trams a été interrompue en raison des inondations", a ajouté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Dans la même commune, la rue Eugène Toussaint est également sous eaux. Les pompiers de Bruxelles et les services communaux de Jette sont mobilisés pour libérer les deux axes.