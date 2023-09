La police tchèque enquête sur les activités russes de la Raiffeisenbank

Raiffeisenbank, l'un des derniers grands prêteurs occidentaux en Russie, est la quatrième banque tchèque avec 1,8 million de clients dans ce membre de l'UE de 10,5 millions d'habitants.

L'association Hydra, créée pour protéger les droits des citoyens et des entrepreneurs tchèques, a déclaré avoir déposé fin juin une plainte au pénal visant les filiales tchèque et autrichienne de la banque. Elle insiste sur le fait que ces unités coopèrent avec la filiale de la banque en Russie et financent ainsi "une organisation terroriste appelée Fédération de Russie".

Hydra affirme que l'État russe utilise l'argent des impôts payés par la Raiffeisenbank pour financer sa guerre en Ukraine, qui a débuté en février 2022.

"Le groupe Raiffeisen possède des filiales dans la Fédération de Russie qui réalisent des bénéfices dont (elles)... versent une partie sous forme d'impôts au budget de la Fédération de Russie qui peut être considérée comme une organisation terroriste", peut-on lire dans la plainte, obtenue par l'AFP.

Le président d'Hydra, Libor Malecek, a déclaré à l'AFP qu'il n'était pas logique que le gouvernement tchèque fournisse une aide humanitaire et militaire à l'Ukraine et en même temps "tolère les banques... qui aident à financer l'autre camp".

Hydra réclame la création d'une équipe d'enquête internationale comprenant les autorités américaines, qui ont déjà lancé une enquête sur les activités de la banque en Russie.

La banque a déclaré à l'AFP qu'elle reconnaissait "l'urgence d'agir que la guerre a créée".