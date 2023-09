Le pont endommagé à Grimbergen rouvert à la circulation fin octobre

Le 29 juin dernier, le pont qui enjambe le canal Bruxelles-Escaut à Humbeek a été gravement endommagé après avoir été percuté par une péniche. Aucun blessé n'a été signalé, mais le pont en a souffert et des câbles électriques ont été arrachés.

Le tablier du pont sera réassemblé du 26 au 31 octobre, période durant laquelle le trafic maritime sera interdit dans la zone. Le 31 octobre prochain, dès 22h00, la voie navigable sera rouverte à la circulation. Il est probable que le pont ouvre régulièrement compte tenu de la forte affluence attendue.

Au cours des prochaines semaines, l'itinéraire de déviation pour le trafic routier via l'E19, le ring de Bruxelles et l'A12 restera en vigueur, y compris pour les cyclistes. Le service de ferry, qui a été mis à disposition une semaine après l'accident, continuera à être assuré entre 05h30 du matin et 22h30, et ce jusqu'à la réouverture du pont.