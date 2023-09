Les Belges à l'étranger - Johan Bakayoko annonce qu'il reste au PSV

Johan Bakayoko, 20 ans, était courtisé par plusieurs clubs européens, dont Brentford. Arrivé chez les jeunes du PSV en 2020, il a effectué ses débuts en équipe A en février 2022.

International, Bakayoko avait inscrit son premier but chez les Diables Rouges le 20 juin dernier contre l'Estonie (0-3) lors du 3e match de la Belgique en qualifications pour l'Euro 2024 à Tallinn. Il compte 4 caps et a été repris vendredi par Domenico Tedesco dans la présélection pour les prochaines rencontres des Diables Rouges, en Azerbaïdjan (samedi 9 septembre) et contre l'Estonie à Bruxelles (mardi 12), en qualifications à l'Euro 2024.

Le PSV jouera la phase de poule de la Ligue des Champions cette saison. Le club d'Eindhoven a franchi le barrage des Rangers pour se retrouver dans une poule avec Séville (Dodi Lukebakio), Arsenal (Leandro Trossard et Albert Sambi Lokonga), et Lens.