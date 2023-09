L'évêché de Namur rachète ses bâtiments aux provinces de Namur et de Luxembourg

La vente porte à la fois sur les bâtiments de l'évêché, situé place du Chapitre, juste à côté de la cathédrale Saint-Aubain, et le parc qui y est relié. Son montant s'élève à 930.000 euros. En parallèle, les provinces de Namur et de Luxembourg continueront à allouer à l'évêché un montant annuel de 37.500 euros, qui fera l'objet d'indexations. Cette somme correspond à une obligation fixée par décret impérial et par la législation actuelle de loger l'évêque Pierre Warin et son administration, tout en assumant l'entretien et les réparations liées aux bâtiments.

"Ce double accord met fin à trois ans de négociations difficiles", a indiqué l'évêché de Namur, qui occupe le lieu depuis plus de 200 ans. "Nous pourrons ainsi entamer des travaux importants et prendre en charge tous les frais inhérents à son statut. Cela, tout en comptant sur l'octroi de subsides liés à un patrimoine classé."

A terme, l'évêché de Namur espère attirer encore plus de visiteurs lors de ses différentes portes ouvertes et notamment lors des Journées du Patrimoine. Les travaux doivent également permettre aux visites guidées organisées par la Ville de Namur de se dérouler dans les meilleures conditions.