Loups en Flandre - Au moins quatre louveteaux de Noëlla toujours en vie dans le Limbourg

Au moins quatre des sept (voire plus) louveteaux de la meute aperçue dans le Limbourg sont en vie et sortent régulièrement du domaine militaire où ils sont nés. En témoignent des images prises récemment par des caméras animalières et de nombreuses observations sur le terrain, rapportent vendredi des collaborateurs de l'organisation flamande Welkom Wolf, qui dépend de l'association de protection de la nature Landschap.