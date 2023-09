Rentrée judiciaire - Il faut nommer le nouveau procureur du Roi de Bruxelles sans attendre, a insisté Delmulle

Le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, a demandé vendredi, pour la 3e année consécutive lors de son discours de rentrée judiciaire, que le nouveau procureur du Roi de Bruxelles soit nommé sans attendre. "Il est absolument irresponsable que, depuis près de deux ans et demi, le parquet le plus grand et le plus important du pays fonctionne sans un chef de corps nommé par le Conseil Supérieur de la Justice", a-t-il déclaré dans son allocution au palais de justice de Bruxelles, face aux membres du parquet général et de la cour d'appel.