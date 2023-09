Rentrée judiciaire - Johan Delmulle salue le "plan de rattrapage" face à l'arriéré judiciaire à Bruxelles

"Ce plan très réaliste a été fait avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement et exprime la ferme volonté de trouver des solutions, en concertation étroite avec tous les partenaires concernés, pour absorber l'arriéré judiciaire historique que la cour subit et fait subir aux justiciables depuis de très nombreuses années", a déclaré Johan Delmulle.

Ce dernier a rappelé que la cour d'appel de Bruxelles présente certaines spécificités auxquelles les autres cours ne sont pas confrontées, et dont il faut tenir compte. Premièrement, plus de 50% des dossiers complexes menés par le parquet fédéral sont jugés à Bruxelles, et deuxièmement plus de 30% des dossiers d'assises sont présidés par un juge issu de la cour d'appel de Bruxelles.

Pour atteindre son objectif, la cour a proposé plusieurs mesures, selon le procureur général. Il est question de créer une chambre correctionnelle supplémentaire qui traitera en priorité les affaires correctionnelles fédérales. Cela nécessitera trois juges supplémentaires. Et il est question de renforcer la chambre des mises en accusation francophone en en créant une seconde, qui traitera en priorité les affaires pénales fédérales. Cela nécessitera un juge supplémentaire.