Rentrée judiciaire - Une réflexion sur le rôle du juge, objet du discours de rentrée à la Cour de Cassation

Mais il y a plus, selon lui. Sur la base d'observations concrètes tirées du terrain, André Henkes a exposé en quoi le métier de juger a fondamentalement changé, pourquoi le juge est forcé de se porter sur des terrains "minés" mal ou pas du tout régulés, et quelles sont les multiples préoccupations auxquelles les juges doivent dorénavant faire face.

Pour le procureur général, le juge d'aujourd'hui est aussi un personnage embrigadé dans le "new public management". La justice a un coût et, ces dernières années, les moyens qui lui sont alloués ont diminué. "Pour gérer le coût de la justice à partir de moyens limités, le législateur a revu de fond en comble les structures et méthodes de gestion de l'organisation judiciaire", a expliqué André Henkes.

Cette refonte du système implique que les ressources humaines et financières de la justice vont désormais être "contractualisées" et que les juges et procureurs vont devoir "se faire chef d'entreprise", a-t-il dit. Pour le procureur général près la Cour de Cassation, c'est "un défi non sans dangers".